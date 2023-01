Visite guidée nocturne Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée nocturne Aître Saint-Maclou, 16 février 2023, Rouen. Visite guidée nocturne 16 et 23 février Aître Saint-Maclou

Durée 1h – 7€ / pers.

Une fois les portes de l’Aître fermées, le petit groupe de visiteurs découvre, seul dans ce lieu unique, l’histoire de l’aître depuis sa création jusqu’à aujourd’hui Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Visite guidée nocturne Quoi de mieux qu’une visite nocturne pour découvrir le plus ancien ossuaire d’Europe ? Au crépuscule, l’Aître Saint Maclou dévoile son passé riche de plus de 600 ans d’histoire. Au fil du discours du guide, le petit groupe pourra apprécier la douce lumière de la cour carrée et l’ambiance magique qui se dégage de ce lieu unique. Jeudis 16 et 23 février à 19h

Durée 1h | 7€/personne | Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T19:00:00+01:00

2023-02-23T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Aître Saint-Maclou Adresse 186, rue de Martainville, Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Ville Rouen lieuville Aître Saint-Maclou Rouen Departement Seine-Maritime

Aître Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Visite guidée nocturne Aître Saint-Maclou 2023-02-16 was last modified: by Visite guidée nocturne Aître Saint-Maclou Aître Saint-Maclou 16 février 2023 Aître Saint-Maclou Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime