Y'a un os quelque part ! atelier découverte de l'archéologie funéraire Au cours de cet atelier, les enfants se mettent dans la peau de véritables archéologues. À eux de fouiller leur terrain et partir à la découverte des fameux squelettes de l'Aître Saint Maclou. Après de multiples manipulations et investigations, les enfants devront réaliser des analyses scientifiques afin de percer à jour le mystère de ces drôles habitants. Mardi 14 et jeudi 23 février à 15h

Durée 1h | À partir de 8 ans | 4€/enfant (sans les parents)

