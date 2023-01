Visite guidée de l’Aître Saint-Maclou Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Accompagné d'un guide conférencier, venez découvrir un monument riche de plus de 600 ans d'histoire

Véritable joyau du patrimoine rouennais, l’Aître Saint-Maclou est un ancien ossuaire unique en Europe riche de plus de 600 ans d’histoire. Après une importante restauration, ce lieu unique se (re)découvre au cours d’une visite où aucun détail ne vous échappera ! De la mystérieuse danse macabre sculptée sur les façades à la surprenante cloche de la cour carrée, en passant par le fameux chat momifié, le guide mettra en lumière toutes les facettes de ce lieu extraordinaire.

Infos pratiques :

Chaque dimanche à 15h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T15:00:00+01:00

2023-12-24T16:00:00+01:00

