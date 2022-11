Abracadabr’aître Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Visite guidée magie Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/11vukUU »}] Abracadabr’aître Visite guidée magie Jeudis 22 et 29 décembre à 14h30 (1h) Au cours de cette visite insolite, il n’y a pas que la magie de Noël qui s’empare de l’Aître Saint-Maclou ! Au cœur du centre historique de Rouen, découvrez l’histoire de ce lieu unique en famille, en suivant un curieux guide qui a plus d’un tour dans son sac. 6€ par personne | Familles et enfants à partir de 7 ans | Sur réservation : https://cutt.ly/11vukUU

