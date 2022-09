Nuit Blanche à l’Aître Saint-Maclou Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Pour la 1ère fois depuis sa création, l'événement artistique Nuit Blanche s'étend au-delà de Paris.

? Samedi 1er octobre de 19h à 2h

? Aître Saint-Maclou (Rouen)

Pour son 20e anniversaire, le grand rendez-vous d'art contemporain parisien, Nuit Blanche, s'installe pour la 1ere fois à Rouen et au Havre ! Avec la projection de l'œuvre ????????, ??? ?????? ?? ??????? ????????, l'Aître Saint-Maclou se transforme en un univers onirique et surréel – à l'image du « Jardin des Délices » de Jérôme Bosch. Cette œuvre monumentale sera présentée en simultané, à Paris, dans le jardin Nelson Mandela au cœur du quartier des Halles.

https://www.aitresaintmaclou.fr/nuit-blanche-rouen/ ——————————–

????? – ????????, ??? ?????? ?? ??????? ???????? À travers une imagerie 3D, l’œuvre originelle de Bosch est réinterprétée pour former une composition de trois panneaux digitaux monumentaux : Eden, Hell et Paradise. Ces trois univers agissent alors comme des miroirs exacerbés d’une vie terrestre faite de luxure, tentation et excès, en écho aux récits mythologiques.

