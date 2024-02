AÏTEKA Le Baiser Salé Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Laissez-vous emporter par la magie d’une musique aux influences multiples et chaleureuses.

Adriana Maria voix, Adrien Boulanger claviers, Noé Moureaux sax, Clément Dodray sax, Julien Calcado basse électrique, Kévin Lazakis guitare, Vincent Devilliers percus, Johann Feuerstoss batterie

Aïteka est le parfait mélange d’afrobeat, métissé de funk, jazz et hip-hop.

Une pulsation rythmique profonde et ancestrale autour de laquelle viennent s’enrouler des cuivres acidulés, piquants et flamboyants. Des claviers aux sonorités funk et psychédéliques, des guitares hypnotiques aux rythmes enivrants savamment dosés. Des percussions colorées saupoudrées d’une voix soul aérienne et puissante. Des textes reflétant le monde actuel dans toute sa beauté et ses contradictions.

En résumé, la recette du groupe Aïteka c’est le groove !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/a-teka-21h00

