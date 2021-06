Ai’Ta celtik-rock Pleumeur-Bodou, 7 août 2021-7 août 2021, Pleumeur-Bodou.

Ai’Ta celtik-rock 2021-08-07 21:00:00 – 2021-08-07 23:30:00 L’auberge de Crec’h Bec 25 Route du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Ai’ta Celtik Rock est composé de 6 musiciens originaires de la Côte de Granit Rose. Existant depuis 2014, avec 2 albums à la clé et une 60aine de concerts: Gilliatt, François, Maxime, Tristan, Liam et Antoine n’ont qu’une seule hâte, partager à nouveau sa bonne ambiance et vous faire danser sous des airs de tin whistle et de bouzouki…ainsi que sur des riffs de guitare énergique ! Nous vous invitons à découvrir leurs musiques sur les différentes plateformes de streaming.

marie.foucher1988@hotmail.fr +33 7 81 21 73 61

Ai’ta Celtik Rock est composé de 6 musiciens originaires de la Côte de Granit Rose. Existant depuis 2014, avec 2 albums à la clé et une 60aine de concerts: Gilliatt, François, Maxime, Tristan, Liam et Antoine n’ont qu’une seule hâte, partager à nouveau sa bonne ambiance et vous faire danser sous des airs de tin whistle et de bouzouki…ainsi que sur des riffs de guitare énergique ! Nous vous invitons à découvrir leurs musiques sur les différentes plateformes de streaming.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par