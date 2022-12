Nature et activités sportives en thièrache Aisne Gite des tourelles à SORBAIS Sorbais Catégories d’évènement: Aisne

23€00 la semaine (transports et activités compris)

Du 16 au 20 août 2021.

Pour les enfants de 8 à 10 ans (24 places)

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Pour les enfants de 8 à 10 ans (24 places)

SEJOUR EN GITE A SORBAIS en Thiérache

dans le cadre du dispositif Colo Apprenante du ministère de l’Education Nationale.

Programme

Randonnée vélo sur la voie verte de Guise à Sorbais.

Escalade au domaine de Blangy

Canoë Kayak

Raid sportif (tir à l’arc, run’bike, course d’orientation)

Tous les matins 2h00 d’apprentissages sur les différentes matières scolaires de manière ludique.

Création d’un film vidéo sur le séjour

Séjour accompagné par des animateurs diplômés et par un professeur des écoles.

TARIF : 23€00 la semaine

