Ais en Fèsto, Ais en Fèsta , Aix en Fête Aix-en-Provence, 23 juin 2022, Aix-en-Provence.

Ais en Fèsto, Ais en Fèsta , Aix en Fête Aix-en-Provence

2022-06-23 – 2022-06-25

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Des concerts, spectacles de rue, le Feu de la Saint Jean, des projections, un spectacle Jeune Public, des balètis, le tout gratuit, avec l’Harmonie Municipale, Lei Farandoulaire Sestian, Tarabastal Saboï, Les Films d’Espigoule, Zine, Lou Delfin, De La Crau, Lou Tapage et Djè Balèti.



Le 23 juin :

Place de l’hôtel de ville :

● à 19h, Harmonie municipale, puis déambulation dans les rues du centre ville jusqu’à la place François Villon avec “Lei Farandoulaire Sestian“, Groupe d’art et de tradition populaire provençale d’Aix en Provence depuis 1959. et “Tarabastal Saboï“, Chargé de l’âme de carnaval, Saboï hante les rues, remue les corps et habite les fêtes au son de ses trompes venu du fond des âges. entre 20h et 21h

Place François Villon

● à 21h30, Message de la Saint Jean

● à 22h30, embrasement du feu de la Saint Jean

● à 23h, Balèti avec “Lou Dalfin“, les troubadours piémontais qui ressuscitent la musique traditionnelle occitane. Véritable pont entre deux âges, les Lou Dalfin unissent formidablement les instruments les plus typiques dans un style contemporain mêlant jazz et rock.



Le 24 juin

Au Parc Jourdan :

● à 19h, projection du film “Le Complexe du Santon“ suivi d’un débat avec Christian Philibert (réalisateur) et Hervé Guerrera (président de l’Oustau de Provènço) / Film documentaire réalisé par Christian Philibert.

● à 20h30, Concert “De La Crau“, un groupe marseillais aux influences Rock, Folk, Punk, mâtiné de poésie moderne. Un univers sobre, à la puissance contenue, des mélodies traversées de poésies aux mille visages. Sam Karpienia chante un provençal rugueux et hors-sol distordu par des riffs en boucle de guitares électriques.

● à 22h30, Projection du film : “Afrik’Aïoli“, de Christian Philibert. Le petit village d’Espigoule tourne une page de son histoire. Jean-Marc, jeune retraité, a vendu son bistrot. Après bien des hésitations, il finit par accepter de partir en vacances au Sénégal avec son ami Momo. Loin de leurs frontières varoises, ils feront la rencontre de Modou, un Sénégalais plutôt filou chargé de leur faire découvrir le pays. Malgré les débuts difficiles des pigeons occidentaux, des galères en tout genre, des jérémiades de Jean-Marc pas habitué à si peu de confort, une véritable amitié va se nouer.



Le 25 juin :

Au Parc Jourdan

● à 18h30, Spectacle Jeune Public : Zine et le magasin du marchand de mamans, un conte musical.

● à 20h, Concert avec “ Lou Tapage“ La traduction littérale de Lou Tapage est le vacarme de la fête, le bruit de la foule dansante, le sain désordre de la bonne compagnie. Mêlant cultures et langues (italien, français, occitan, piémontais, catalan) depuis 2000 les Lou Tapage portent un folk rock né de la musique populaire des Alpes piémontaises pour une balade entre scènes italiennes et européennes.

● à 22h, Balèti avec “Djè Balèti“. La musique de Djè Balèti glisse progressivement vers un afro rock punk psychédélique nourrie des influences caribéennes et de la culture Roots occitane qui caractérise le style déjà établi du trio.

Trois jours de festivités autour de la culture provençale d’hier et d’aujourd’hui à travers la ville d’Aix en Provence : Place de l’hôtel de ville, Place François Villon et Parc Jourdan.

