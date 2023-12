Don du sang Airvault, 10 janvier 2024 07:00, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Don de sang à la salle des fêtes de Soulièvres (Airvault), de 16 h à 19 h : ne pas venir à jeûn, être âgé de plus de 18 ans et se munir d’une pièce d’identité avec photographie. La prise de rendez-vous est obligatoire sur mon-rdv-dondesang.fr..

2024-01-10

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Blood donation at the Soulièvres (Airvault) village hall, from 4pm to 7pm: please do not fast, be over 18 and bring photo ID. Appointments must be made via mon-rdv-dondesang.fr.

Donación de sangre en la sala de fiestas de Soulièvres (Airvault), de 16.00 a 19.00 h: no ayunar, ser mayor de 18 años y llevar un documento de identidad con foto. Para concertar una cita, visite mon-rdv-dondesang.fr.

Blutspende im Festsaal von Soulièvres (Airvault), von 16 bis 19 Uhr: Kommen Sie nicht nüchtern, seien Sie über 18 Jahre alt und bringen Sie einen Lichtbildausweis mit. Die Terminvereinbarung ist unter mein-rdv-dondesang.de erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-05