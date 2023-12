Atelier « Répare café » Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

fin : 2023-12-30 Le Centre Socio Culturel propose un atelier, tous les derniers samedis du mois : le Répare café. Vous souhaitez donner une seconde vie à vos objets ? Rendez-vous dans la cour du Centre Socio Culturel de 9 h à 11 h. Venez participer à cet atelier animé par des bénévoles. Ils vous accompagnent dans la réparation de vos objets (électroménagers, vélos, petits meubles, certains matériels informatiques…). Le tout autour d’un bon café chaud !.

