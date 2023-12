Atelier cuisine Airvault, 19 décembre 2023 07:00, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose un atelier cuisine à 9 h 30 au CCAS à Airvault. Ouvert aux enfants et aux adultes. Inscriptions obligatoire avant le 15 décembre au 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Gratuit. Apportez vos couverts, votre pain et vos boîtes de conservation. Au menu : surprise du chef !.

2023-12-19

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre Socio Culturel offers a cooking workshop at 9:30 am at the CCAS in Airvault. Open to children and adults. Registration required by December 15 at 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Free admission. Bring your cutlery, bread and tins. On the menu: a chef’s surprise!

El Centre Socio Culturel ofrece un taller de cocina a las 9.30 h en el CCAS de Airvault. Abierto a niños y adultos. Inscríbase antes del 15 de diciembre en el 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Entrada gratuita. Traiga cubiertos, pan y latas. En el menú: ¡una sorpresa del chef!

Das Centre Socio Culturel bietet um 9:30 Uhr im CCAS in Airvault einen Kochworkshop an. Offen für Kinder und Erwachsene. Anmeldung erforderlich bis zum 15. Dezember unter 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Kostenlos. Bringen Sie Ihr Besteck, Ihr Brot und Ihre Vorratsdosen mit. Auf dem Menü: Überraschung des Küchenchefs!

Mise à jour le 2023-12-04