Présentation et dédicace du livre « Miroir de la Seconde Guerre Mondiale » Airvault, 14 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Michel Pérault, président, et les membres du Souvenir Français d’Airvault-Saint-Loup ont le plaisir de vous inviter au lancement du livre co-écrit par leurs soins : « Airvaudais-Val du Thouet, Miroir de la Seconde Guerre Mondiale », le jeudi 14 décembre, à 18 h, à la salle des fêtes du Domaine de Soulièvres. Les auteurs de cet ouvrage ont souhaité mettre en perspective les grands moments de la seconde guerre mondiale avec ceux qu’ont vécus et subis par ricochets, la popluation de l’Airvaudais-Val du Thouet. Ils sont redevables aux nombreux témoins et amis qui leur ont confié leurs souvenirs et leurs nombreuses photos. La présentation du livre sera suivie d’une séance de dédicaces et d’échanges autour du verre de l’amitié. Réservation d’un ou plusieurs exemplaires : 06 70 36 52 22 – 07 50 01 80 64..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Michel Pérault, President, and the members of the Souvenir Français d’Airvault-Saint-Loup are pleased to invite you to the launch of the book they have co-written: « Airvaudais-Val du Thouet, Miroir de la Seconde Guerre Mondiale », on Thursday December 14, at 6 pm, at the Salle des fêtes du Domaine de Soulièvres. The authors of this book wanted to put into perspective the great moments of the Second World War with those experienced and suffered by the people of the Airvaudais-Val du Thouet. They are indebted to the many witnesses and friends who entrusted them with their memories and numerous photos. The presentation of the book will be followed by a book-signing session and exchanges over a glass of friendship. To reserve one or more copies: 06 70 36 52 22 – 07 50 01 80 64.

Michel Pérault, Presidente, y los miembros del Souvenir Français d’Airvault-Saint-Loup tienen el placer de invitarle a la presentación del libro del que son coautores: « Airvaudais-Val du Thouet, Miroir de la Seconde Guerre Mondiale », el jueves 14 de diciembre, a las 18.00 horas, en la sala de fiestas del Domaine de Soulièvres. Los autores de este libro han querido poner en perspectiva los grandes momentos de la Segunda Guerra Mundial con los vividos y sufridos por los habitantes del Airvaudais-Val du Thouet. Están en deuda con los numerosos testigos y amigos que les confiaron sus recuerdos y numerosas fotos. La presentación del libro irá seguida de una sesión de firma de ejemplares y un aperitivo. Reserva de uno o varios ejemplares: 06 70 36 52 22 – 07 50 01 80 64.

Michel Pérault, Präsident, und die Mitglieder des Souvenir Français von Airvault-Saint-Loup freuen sich, Sie zur Vorstellung des von ihnen mitverfassten Buches « Airvaudais-Val du Thouet, Miroir de la Seconde Guerre Mondiale » am Donnerstag, den 14. Dezember, um 18 Uhr im Festsaal der Domaine de Soulièvres einzuladen. Die Autoren dieses Buches wollten die großen Momente des Zweiten Weltkriegs mit denen in Verbindung bringen, die die Bevölkerung von Airvaudais-Val du Thouet erlebt und erlitten hat. Sie sind den zahlreichen Zeitzeugen und Freunden zu Dank verpflichtet, die ihnen ihre Erinnerungen und zahlreichen Fotos anvertraut haben. Im Anschluss an die Buchvorstellung besteht die Möglichkeit, das Buch zu signieren und sich bei einem Glas Freundschaft auszutauschen. Reservierung eines oder mehrerer Exemplare: 06 70 36 52 22 – 07 50 01 80 64.

Mise à jour le 2023-11-24 par CC Airvaudais Val du Thouet