Concert de l’école de musique Airvault, 9 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Un concert de l’école de musique aura lieu de 17 h à 18 h 30, à la salle des fêtes d’Irais. Dans le cadre du Téléthon, de nombreuses animations sont proposées sur le territoire les 8 et 9 décembre. Ce samedi 9 décembre : vente de boissons chaudes sur le marché d’Airvault, de 9 h à 12 h 30, démonstrations des pompiers de 10 h 30 à 11 h 30, sur le marché d’Airvault, repas et jeux au Chillou à 12 h (réservations 05 49 64 61 57), repas et animations à la salle des fêtes de Borcq-sur-Airvault à 12 h à 13 € par adulte et 7 € par enfant (réservations 06 81 95 00 88), marche pédestre La Douronaise à 14 h 30, à Douron (rendez-vous rue de la Pierre du Ministre), animations et repas de 14 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Irais par Irais Loisirs Animations, concert de l’école de musique à 17 h à la salle des fêtes d’Irais..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A concert by the music school will take place from 5:00 to 6:30 p.m. at the Salle des Fêtes in Irais. As part of the Telethon, a number of events are taking place across the region on December 8 and 9. This Saturday, December 9: sale of hot drinks at the Airvault market from 9 a.m. to 12:30 p.m., fire department demonstrations from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. at the Airvault market, meal and games at Le Chillou at 12 p.m. (reservations 05 49 64 61 57), meal and entertainment at the Borcq-sur-Airvault village hall at 12 p.m. at 13? per adult and 7? per child (reservations 06 81 95 00 88), La Douronaise walk at 2:30 p.m., in Douron (rendez-vous rue de la Pierre du Ministre), entertainment and meal from 2:30 to 8:30 p.m. at the Irais village hall by Irais Loisirs Animations, concert by the music school at 5 p.m. at the Irais village hall.

De 17.00 a 18.30 h. tendrá lugar un concierto de la escuela de música en el ayuntamiento de Irais. En el marco del Telemaratón, los días 8 y 9 de diciembre se organizarán diversas actividades en toda la región. El sábado 9 de diciembre: venta de bebidas calientes en el mercado de Airvault de 9.00 a 12.30 h, demostraciones de los bomberos de 10.30 a 11.30 h en el mercado de Airvault, comida y juegos en Le Chillou a las 12.00 h (reservas 05 49 64 61 57), comida y animaciones en el ayuntamiento de Borcq-sur-Airvault a las 12.00 h a 13 euros por adulto y 7 euros por niño (reservas 05 49 64 61 57) por adulto y 7? por niño (reservas 06 81 95 00 88), paseo La Douronaise a las 14.30 h en Douron (cita rue de la Pierre du Ministre), animación y comida de 14.30 h a 20.30 h en el salón del pueblo de Irais por Irais Loisirs Animations, concierto de la escuela de música a las 17 h en el salón del pueblo de Irais.

Ein Konzert der Musikschule findet von 17:00 bis 18:30 Uhr im Festsaal von Irais statt. Im Rahmen des Telethons werden am 8. und 9. Dezember zahlreiche Veranstaltungen in der Region angeboten. Am Samstag, den 9. Dezember: Verkauf von Heißgetränken auf dem Markt in Airvault von 9:00 bis 12:30 Uhr, Vorführungen der Feuerwehr von 10:30 bis 11:30 Uhr auf dem Markt in Airvault, Essen und Spiele im Chillou um 12:00 Uhr (Reservierung 05 49 64 61 57), Essen und Animationen im Festsaal von Borcq-sur-Airvault um 12:00 Uhr für 13 ? pro Erwachsener und 7 ? pro Kind (Reservierungen 06 81 95 00 88), Fußmarsch La Douronaise um 14:30 Uhr in Douron (Treffpunkt Rue de la Pierre du Ministre), Animationen und Essen von 14:30 bis 20:30 Uhr in der Festhalle von Irais durch Irais Loisirs Animations, Konzert der Musikschule um 17 Uhr in der Festhalle von Irais.

Mise à jour le 2023-11-21 par CC Airvaudais Val du Thouet