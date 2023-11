Animations dans le cadre du Téléthon Airvault, 9 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre du Téléthon, de nombreuses animations sont proposées sur le territoire les 8 et 9 décembre. Ce samedi 9 décembre : vente de boissons chaudes sur le marché d’Airvault, de 9 h à 12 h 30, démonstrations des pompiers de 10 h 30 à 11 h 30, sur le marché d’Airvault, repas et jeux au Chillou à 12 h (réservations 05 49 64 61 57), repas et animations à la salle des fêtes de Borcq-sur-Airvault à 12 h à 13 € par adulte et 7 € par enfant (réservations 06 81 95 00 88), marche pédestre La Douronaise à 14 h 30, à Douron (rendez-vous rue de la Pierre du Ministre), animations et repas de 14 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Irais par Irais Loisirs Animations, concert de l’école de musique à 17 h à la salle des fêtes d’Irais..

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon, a number of events will be taking place across the region on December 8 and 9. This Saturday, December 9: sale of hot drinks at the Airvault market from 9 a.m. to 12:30 p.m., fire department demonstrations from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. at the Airvault market, meal and games at Le Chillou at 12 p.m. (reservations 05 49 64 61 57), meal and entertainment at the Borcq-sur-Airvault village hall at 12 p.m. at 13? per adult and 7? per child (reservations 06 81 95 00 88), La Douronaise walk at 2:30 p.m., in Douron (rendez-vous rue de la Pierre du Ministre), entertainment and meal from 2:30 to 8:30 p.m. at the Irais village hall by Irais Loisirs Animations, concert by the music school at 5 p.m. at the Irais village hall.

En el marco del Telemaratón, los días 8 y 9 de diciembre se celebrarán diversos actos en toda la región. Este sábado 9 de diciembre: venta de bebidas calientes en el mercado de Airvault de 9.00 a 12.30 h, demostraciones de los bomberos de 10.30 a 11.30 h en el mercado de Airvault, comida y juegos en Le Chillou a las 12.00 h (reservas 05 49 64 61 57), comida y animación en el ayuntamiento de Borcq-sur-Airvault a las 12.00 h a 13? por adulto y 7 ¤ por niño (reservas 06 81 95 00 88), paseo de la Douronaise a las 14.30 h en Douron (punto de encuentro rue de la Pierre du Ministre), animaciones y comida de 14.30 h a 20.30 h en el ayuntamiento de Irais a cargo de Irais Loisirs Animations, concierto de la escuela de música a las 17 h en el ayuntamiento de Irais.

Im Rahmen des Telethon werden am 8. und 9. Dezember zahlreiche Veranstaltungen in der Region angeboten. Am Samstag, den 9. Dezember: Verkauf von Heißgetränken auf dem Markt in Airvault von 9 bis 12.30 Uhr, Vorführungen der Feuerwehr von 10.30 bis 11.30 Uhr auf dem Markt in Airvault, Essen und Spiele im Chillou um 12 Uhr (Reservierungen 05 49 64 61 57), Essen und Animationen im Festsaal von Borcq-sur-Airvault um 12 Uhr zu 13 ? pro Erwachsener und 7 ? pro Kind (Reservierungen 06 81 95 00 88), Fußmarsch La Douronaise um 14:30 Uhr in Douron (Treffpunkt Rue de la Pierre du Ministre), Animationen und Essen von 14:30 bis 20:30 Uhr in der Festhalle von Irais durch Irais Loisirs Animations, Konzert der Musikschule um 17 Uhr in der Festhalle von Irais.

