Animations dans le cadre du Téléthon Airvault, 8 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre du Téléthon, de nombreuses animations sont proposées sur le territoire les 8 et 9 décembre. Ce vendredi 8 décembre, une course est proposée à 14 h au stade d’Airvault, par le Conseil Municipal des Jeunes & les écoles et collèges. Une marche pédestre est organisée à 19 h, suivie d’une dégustation de crêpes, au départ de la salle Augustin Bordage, par Airvault Accueille et Footing Trail Airvaudais. Foot en salle à 19 h avec pizzas et buvette, à la salle Augustin Bordage Une soirée jeux de société est proposée de 20 h à 23 h à la salle du 2ème étage du CCAS, par le collectif jeux du CSC. Une vente de crêpes est proposé à 20 h 30 à la salle Augustin Bordage..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon, a number of events are taking place across the region on December 8 and 9. On Friday, December 8, the Conseil Municipal des Jeunes & the schools and colleges will be running a race at 2 p.m. at the Airvault stadium. Airvault Accueille and Footing Trail Airvaudais are organizing a walk at 7 p.m., followed by a pancake tasting, starting from the Salle Augustin Bordage. Indoor soccer at 7 p.m., with pizzas and refreshments, in the Salle Augustin Bordage A board games evening from 8 to 11 p.m. in the 2nd floor room of the CCAS, organized by the CSC games collective. Pancake sale at 8:30 p.m. in the Salle Augustin Bordage.

En el marco del Telemaratón, los días 8 y 9 de diciembre se organizarán diversos actos en toda la región. El viernes 8 de diciembre, a las 14.00 horas, se celebrará una carrera en el estadio Airvault, organizada por el Consejo Municipal de la Juventud y las escuelas e institutos. A las 19.00 h, Airvault Accueille y Footing Trail Airvaudais organizan un paseo, seguido de una degustación de tortitas, con salida de la Salle Augustin Bordage. Fútbol sala a las 19.00 h con pizzas y refrescos, en la sala Augustin Bordage Se ofrece una velada de juegos de mesa de 20.00 h a 23.00 h en la sala del 2º piso de la CCAS, organizada por el colectivo de juegos de la CSC. Venta de tortitas a las 20.30 h en la sala Augustin Bordage.

Im Rahmen des Telethons werden am 8. und 9. Dezember zahlreiche Veranstaltungen in der Region angeboten. Am Freitag, dem 8. Dezember, findet um 14 Uhr im Stadion von Airvault ein Lauf statt, der vom Jugendgemeinderat und den Schulen und Collèges organisiert wird. Um 19 Uhr findet eine Wanderung mit anschließender Crêpe-Verkostung statt, die von Airvault Accueille und Footing Trail Airvaudais organisiert wird und an der Augustin Bordage-Halle beginnt. Hallenfußball um 19 Uhr mit Pizza und Getränken im Augustin Bordage-Saal Ein Abend mit Gesellschaftsspielen wird von 20 bis 23 Uhr im Saal der 2. Etage des CCAS vom Spielekollektiv des CSC angeboten. Ein Verkauf von Crêpes wird um 20:30 Uhr im Saal Augustin Bordage angeboten.

Mise à jour le 2023-11-20 par CC Airvaudais Val du Thouet