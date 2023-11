Loto Airvault, 1 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Un loto est organisé à 20 h 30 à la salle des fêtes de Soulièvres, par l’association de gym la Voltaire. Contact : Danièle au 06 07 34 78 36..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A bingo is organized at 8:30 pm at the Soulièvres village hall, by the Voltaire gym association. Contact: Danièle on 06 07 34 78 36.

La asociación de gimnasia Voltaire organiza un bingo a las 20.30 h en la sala de fiestas de Soulièvres. Contacto: Danièle en el 06 07 34 78 36.

Um 20:30 Uhr findet im Festsaal von Soulièvres ein Lotto statt, das von der Gymnastikvereinigung La Voltaire organisiert wird. Kontakt: Danièle unter 06 07 34 78 36.

Mise à jour le 2023-11-17 par CC Airvaudais Val du Thouet