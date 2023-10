Temps parents / enfants Airvault, 20 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel organise des temps d’animation dédiés aux futurs parents, parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés une fois par mois au sein du Relais Petite Enfance : les Temps Parents Enfants. Ce sont des moments privilégiés ou deux professionnelles de l’enfance et de la famille sont là pour mettre en place des activités adaptées à vos enfants, répondre à vos questions en vous orientant vers des professionnels et bien plus… Le prochain Temps Parents Enfants a lieu le lundi 20 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, au Relais Petite Enfance à Airvault. Du 13 au 24 novembre, de nombreuses sont animations sont proposées dans le cadre de la quinzaine de la parentalité (programme complet dans les images). Informations : 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Activité gratuite..

2023-11-20

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Once a month, the Centre Socio Culturel organizes a series of activities for parents-to-be and parents with young children who are not attending school, at the Relais Petite Enfance: Les Temps Parents Enfants. These are special times when two childcare and family professionals are on hand to set up activities adapted to your children, answer your questions, refer you to professionals and much more… The next Temps Parents Enfants takes place on Monday November 20, from 9:30 to 11:30 a.m., at the Relais Petite Enfance in Airvault. From November 13 to 24, a wide range of activities are on offer as part of the « Quinzaine de la Parentalité » (see pictures for full program). Information: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Free activities.

Una vez al mes, el Centre Socio Culturel organiza en el Relais Petite Enfance actividades para los futuros padres y los padres con niños pequeños que no van a la escuela: la hora de los padres y los niños. Se trata de momentos especiales en los que dos profesionales de la puericultura y la familia están a su disposición para organizar actividades adaptadas a sus hijos, responder a sus preguntas, remitirle a profesionales y mucho más… El próximo Tiempo de Padres e Hijos tendrá lugar el lunes 20 de noviembre, de 9.30 a 11.30 h, en el Relais Petite Enfance de Airvault. Del 13 al 24 de noviembre, se propondrán numerosas actividades en el marco de la « Quinzaine de la parentalité » (ver programa completo en las fotos). Información: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Actividades gratuitas.

Das Centre Socio Culturel organisiert einmal im Monat im Relais Petite Enfance eine Veranstaltung für werdende Eltern und Eltern mit ihren noch nicht eingeschulten Kindern: die Temps Parents Enfants. Dies sind besondere Momente, in denen zwei Fachfrauen für Kinder und Familien da sind, um Aktivitäten für Ihre Kinder zu organisieren, Ihre Fragen zu beantworten und Sie an Fachleute weiterzuleiten und vieles mehr… Die nächste Eltern-Kind-Zeit findet am Montag, den 20. November, von 9:30 bis 11:30 Uhr im Relais Petite Enfance in Airvault statt. Vom 13. bis 24. November werden im Rahmen der zwei Wochen der Elternschaft zahlreiche Animationen angeboten (vollständiges Programm in den Bildern). Informationen: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Kostenlose Aktivitäten.

Mise à jour le 2023-10-20