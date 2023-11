Don du sang Airvault, 15 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Don de sang à la salle des fêtes de Soulièvres, de 16 h à 19 h : ne pas venir à jeûn, être âgé de plus de 18 ans et se munir d’une pièce d’identité. La prise de rendez-vous est obligatoire sur mon-rdv-dondesang.fr. Dans les images, découvrez le programme départemental pour l’année 2023..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Blood donation at the Soulièvres village hall, from 4pm to 7pm: please do not fast, be over 18 and bring proof of identity. To make an appointment, visit mon-rdv-dondesang.fr. In the images, discover the departmental program for 2023.

Donación de sangre en el ayuntamiento de Soulièvres, de 16.00 a 19.00 h: no ayunar, ser mayor de 18 años y llevar un documento de identidad. Para reservar una cita, visite mon-rdv-dondesang.fr. En las imágenes, descubra el programa departamental para 2023.

Blutspende im Festsaal von Soulièvres, von 16 bis 19 Uhr: Sie müssen nicht nüchtern kommen, über 18 Jahre alt sein und einen Personalausweis mitbringen. Die Terminvereinbarung ist obligatorisch auf mein-rdv-dondesang.fr. In den Bildern entdecken Sie das Programm des Departements für das Jahr 2023.

