Super méga loto Airvault, 31 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Les Amicales de donneurs de sang d’Airvault et de Saint-Varent organisent un super méga loto le mardi 31 octobre à la salle de Soulièvres à Airvault. Ouverture des portes à 18 h 30 et début à 20 h 30. Loto avec vos cartons personnels obligatoires. Possibilité d’achat de cartons sur place. 2 € le carton, 10 € les 6 et 15 € les 10. 3360 € de lots. Chaque participant au loto qui viendra avec un déguisement d’Halloween aura droit à un carton gratuit. Informations et réservations au 07 87 29 13 93 (de 17 h à 21 h)..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Amicales de donneurs de sang d’Airvault and Saint-Varent are organizing a super mega lotto on Tuesday October 31 at the Salle de Soulièvres in Airvault. Doors open at 6:30 p.m., starting at 8:30 p.m. Lotto tickets must be purchased personally. Cards may be purchased on site. 2 ? per box, 10 ? for 6 and 15 ? for 10. 3360 ? prizes. Each bingo participant wearing a Halloween costume will receive a free card. Information and reservations on 07 87 29 13 93 (from 5 pm to 9 pm).

Las asociaciones de donantes de sangre de Airvault y Saint-Varent organizan un supermega sorteo el martes 31 de octubre en la sala Soulièvres de Airvault. Las puertas se abren a las 18.30 h y el sorteo comienza a las 20.30 h. Los billetes de lotería deben comprarse personalmente. Los cartones pueden comprarse in situ. 2€ por caja, 10€ por 6 y 15€ por 10. 3360€ en premios. Cada participante en la lotería que venga disfrazado de Halloween tendrá derecho a una tarjeta gratis. Información y reservas en el 07 87 29 13 93 (de 17:00 a 21:00).

Die Blutspendevereine von Airvault und Saint-Varent organisieren am Dienstag, den 31. Oktober, ein Super-Mega-Lotto im Soulièvres-Saal in Airvault. Türöffnung um 18.30 Uhr und Beginn um 20.30 Uhr. Lotto mit Ihren obligatorischen persönlichen Kartons. Es besteht die Möglichkeit, Kartons vor Ort zu kaufen. 2? pro Karton, 10? für 6 und 15? für 10. 3360? an Losen. Jeder Lotto-Teilnehmer, der mit einem Halloween-Kostüm kommt, erhält einen Karton gratis. Informationen und Reservierungen unter 07 87 29 13 93 (von 17.00 bis 21.00 Uhr).

Mise à jour le 2023-09-27 par CC Airvaudais Val du Thouet