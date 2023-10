Atelier cuisine Airvault, 24 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose un atelier cuisine le mardi 24 octobre, à 9 h 30 au CCAS à Airvault. L’atelier est ouvert aux enfants et adultes. Inscriptions obligatoire avant le 20 octobre au 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Gratuit. Apportez vos couverts, votre pain et vos boîtes de conversation. Au menu : surprise du chef !.

2023-10-24

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre Socio Culturel is offering a cooking workshop on Tuesday, October 24, at 9:30 am at the CCAS in Airvault. The workshop is open to children and adults. Please register before October 20 on 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Free admission. Bring your cutlery, bread and conversation boxes. On the menu: a chef’s surprise!

El Centre Socio Culturel propone un taller de cocina el martes 24 de octubre a las 9.30 h en el CCAS de Airvault. El taller está abierto a niños y adultos. Inscríbase antes del 20 de octubre en el 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Entrada gratuita. Traiga sus cubiertos, pan y latas de conversación. En el menú: ¡una sorpresa del chef!

Das Centre Socio Culturel bietet am Dienstag, den 24. Oktober, um 9.30 Uhr im CCAS in Airvault einen Kochworkshop an. Der Workshop steht Kindern und Erwachsenen offen. Anmeldung erforderlich bis zum 20. Oktober unter 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Kostenlos. Bringen Sie Ihr Besteck, Ihr Brot und Ihre Konversationsdosen mit. Auf dem Menüplan: Überraschung des Chefkochs!

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Airvaudais Val du Thouet