Bourse aux vêtements et à la puériculture Airvault, 16 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le groupe les 2 saisons du centre socio culturel organise une bourse aux vêtements et à la puériculture (vêtements enfants / adultes) du 16 au 20 octobre prochain, à la salle des fêtes de Borcq-sur-Airvault. Horaires pour le dépôt : lundi 16 de 15 h à 19 h 30 & mardi 17 de 9 h à 11 h. Pour le dépôt, 20 articles maximum étiquetés, automne hiver. Droit de dépôt à 1 €, 15% prélevés sur la vente. Liste à imprimer en double et à compléter par vos soins. Cabas, valise à laisser pour la reprise des invendus lors du dépôt. Horaires pour la vente : mardi 17 de 13 h à 19 h 30 & mercredi 18 de 9 h à 12 h. Reprise des invendus & règlement des ventes le vendredi 20 de 12 h à 14 h. Informations au 05 49 64 73 10..

2023-10-16 fin : 2023-10-20 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « 2 saisons » group of the socio-cultural center is organizing a clothing and childcare market (children’s and adult clothing) from October 16 to 20, at the Borcq-sur-Airvault village hall. Drop-off times: Monday 16th from 3 pm to 7:30 pm & Tuesday 17th from 9 am to 11 am. Maximum 20 labeled autumn-winter items. Deposit fee 1 ?, 15% deducted from sale. List to be printed in duplicate and completed by you. Bag or suitcase to be left behind for return of unsold items. Sale times: Tuesday 17th from 1 pm to 7:30 pm & Wednesday 18th from 9 am to 12 pm. Return of unsold items & payment on Friday 20th from 12 noon to 2 pm. Information on 05 49 64 73 10.

El grupo 2 Estaciones del centro sociocultural organiza un mercadillo de ropa y puericultura (ropa para niños y adultos) del 16 al 20 de octubre en la Salle des Fêtes de Borcq-sur-Airvault. Horarios de entrega: lunes 16 de 15.00 a 19.30 h. y martes 17 de 9.00 a 11.00 h. Se podrá depositar un máximo de 20 artículos de otoño-invierno etiquetados. Tasa de depósito de 1€, 15% deducido de la venta. La lista deberá imprimirse por duplicado y ser cumplimentada por usted. Se dejará bolsa o maleta para la devolución de los artículos no vendidos. Horario de venta: martes 17 de 13 h a 19 h 30 y miércoles 18 de 9 h a 12 h. Recogida de los artículos no vendidos y pago el viernes 20 de 12 h a 14 h. Información en el 05 49 64 73 10.

Die Gruppe Les 2 saisons des Centre socio culturel organisiert vom 16. bis 20. Oktober im Festsaal von Borcq-sur-Airvault eine Kleider- und Babyartikelbörse (Kinder-/Erwachsenenkleidung). Öffnungszeiten für die Abgabe: Montag, 16. von 15:00 bis 19:30 Uhr & Dienstag, 17. von 9:00 bis 11:00 Uhr. Für die Hinterlegung, maximal 20 etikettierte Artikel, Herbst Winter. Hinterlegungsgebühr 1 ?, 15% werden vom Verkauf abgezogen. Liste doppelt ausdrucken und von Ihnen ausfüllen. Cabas, Koffer, die für die Rücknahme der unverkauften Artikel bei der Abgabe zurückgelassen werden müssen. Öffnungszeiten für den Verkauf: Dienstag, 17. von 13.00 bis 19.30 Uhr & Mittwoch, 18. von 9.00 bis 12.00 Uhr. Rücknahme der unverkauften Waren und Abrechnung des Verkaufs am Freitag, den 20. von 12 bis 14 Uhr. Informationen unter 05 49 64 73 10.

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Airvaudais Val du Thouet