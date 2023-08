Présentation de l’orgue à cylindre Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

L’ organiste de l’abbatiale vous présentera et vous fera entendre l’orgue à cylindre, un instrument rare et unique dans l’Ouest de la France. Classé Monument Historique en 1994, il fut restauré en 2011. Démonstrations samedi et dimanche de 17 h 15 à 18 h 30. Accès libre..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:30:00.

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The abbey’s organist will introduce you to the cylinder organ, a rare and unique instrument in Western France. Classified as a Historic Monument in 1994, it was restored in 2011. Demonstrations Saturday and Sunday, 5.15 pm to 6.30 pm. Free admission.

El organista de la abadía le presentará el órgano de cilindros, un instrumento raro y único en el oeste de Francia. Clasificado Monumento Histórico en 1994, fue restaurado en 2011. Demostraciones el sábado y el domingo de 17:15 a 18:30 h. Entrada gratuita.

Der Organist der Abteikirche wird Ihnen die Zylinderorgel, ein seltenes und in Westfrankreich einzigartiges Instrument, vorstellen und vorspielen. Sie wurde 1994 als historisches Monument klassifiziert und 2011 restauriert. Vorführungen Samstag und Sonntag von 17:15 bis 18:30 Uhr. Freier Zugang.

