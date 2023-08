Journées européennes du patrimoine Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

La 40ème édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème le « patrimoine vivant ». Le « patrimoine vivant » désigne ici les pratiques, connaissances et savoir-faire, transmis d’une génération à l’autre et continuellement renouvelés, qui constituent un patrimoine commun plébiscité par les Français. A cette occasion, l’Office de Tourisme de l’Airvaudais-Val du Thouet a édité le programme des animations proposées sur le territoire pendant tout le week-end. Ce programme est disponible dès maintenant dans les antennes d’Airvault et de Saint-Loup-Lamairé. Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, les offices de tourisme seront ouverts de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h à Airvault (05 49 70 84 03) et à Saint-Loup-Lamairé (05 49 64 82 45)..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The theme of the 40th European Heritage Days is « living heritage ». In this context, « living heritage » refers to the practices, knowledge and know-how handed down from one generation to the next, and continually renewed, that make up the common heritage so highly prized by the French. To mark the occasion, the Airvaudais-Val du Thouet Tourist Office has published a program of events on offer throughout the weekend. The program is now available from the Airvault and Saint-Loup-Lamairé branches. On Saturday September 16 and Sunday September 17, the tourist offices will be open from 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. in Airvault (05 49 70 84 03) and Saint-Loup-Lamairé (05 49 64 82 45).

El tema de las 40 Jornadas Europeas del Patrimonio es « el patrimonio vivo ». En este contexto, « patrimonio vivo » se refiere a las prácticas, conocimientos y técnicas que se han transmitido de generación en generación y se renuevan continuamente, constituyendo un patrimonio compartido muy apreciado por los franceses. Con este motivo, la Oficina de Turismo de Airvaudais-Val du Thouet ha publicado un programa de actividades para todo el fin de semana. Este programa ya está disponible en las oficinas de Airvault y Saint-Loup-Lamairé. El sábado 16 y el domingo 17 de septiembre, las oficinas de turismo estarán abiertas de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 horas en Airvault (05 49 70 84 03) y Saint-Loup-Lamairé (05 49 64 82 45).

Die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals steht unter dem Motto « lebendiges Kulturerbe ». Das « lebendige Erbe » bezeichnet hier die Praktiken, Kenntnisse und Fertigkeiten, die von einer Generation an die nächste weitergegeben und ständig erneuert werden und die ein gemeinsames, von den Franzosen bevorzugtes Erbe darstellen. Aus diesem Anlass hat das Fremdenverkehrsamt Airvaudais-Val du Thouet das Programm der Veranstaltungen herausgegeben, die in der Region während des gesamten Wochenendes angeboten werden. Dieses Programm ist ab sofort in den Außenstellen von Airvault und Saint-Loup-Lamairé erhältlich. Am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September sind die Fremdenverkehrsbüros in Airvault (05 49 70 84 03) und Saint-Loup-Lamairé (05 49 64 82 45) von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-08-26 par CC Airvaudais Val du Thouet