Visite d’Airvault à l’époque médiévale avec la réalité virtuelle Legendr Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Au départ du musée municipal, à l’aide de l’application Legendr, plongez dans le passé et déambulez dans l’abbaye d’Airvault en 1437 grâce à un parcours de réalité virtuelle innovant. Parcourez la ville à l’époque médiévale et réalisez un voyage dans le temps inédit et palpitant. Téléchargement gratuit de l’application Legendr. Possibilité d’acheter des lunettes (5 € la paire), réutilisables dans d’autres sites utilisant la même application.

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Starting at the municipal museum, use the Legendr application to plunge into the past and wander around Airvault Abbey in 1437, thanks to an innovative virtual reality tour. Take a trip back in time to medieval times and experience a thrilling new experience. Free download of the Legendr application. Goggles available for purchase (5? per pair), reusable at other sites using the same application.

Saturday and Sunday, 10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 6:30 p.m.

Comenzando en el museo municipal, utilice la aplicación Legendr para sumergirse en el pasado y pasear por la abadía de Airvault en 1437 gracias a un innovador recorrido de realidad virtual. Explore la ciudad en la época medieval y realice un emocionante viaje en el tiempo. Descargue gratuitamente la aplicación Legendr. Puede comprar gafas (5? el par), que pueden reutilizarse en otros sitios utilizando la misma aplicación.

Sábados y domingos de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.30 h.

Tauchen Sie vom Stadtmuseum aus mithilfe der Legendr-App in die Vergangenheit ein und wandeln Sie auf einem innovativen Virtual-Reality-Parcours durch die Abtei von Airvault im Jahr 1437. Durchstreifen Sie die Stadt im Mittelalter und unternehmen Sie eine völlig neue und spannende Zeitreise. Kostenloser Download der Legendr-App. Es besteht die Möglichkeit, eine Brille zu kaufen (5? pro Paar), die an anderen Orten, die dieselbe Anwendung verwenden, wiederverwendet werden kann.

Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-16 par CC Airvaudais Val du Thouet