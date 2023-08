Présentation du livre sur l’église et du CD enregistré à l’abbatiale Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

L’ association de l’abbatiale d’ Airvault vous présentera l’ouvrage sur l’église abbatiale qu’elle a réalisé il y a quelques années ainsi que le CD enregistré à l’abbatiale par l’ensemble Vox Cantoris. Ce CD permet d’entendre l’orgue à cylindre d’Airvault. Accès libre samedi et dimanche de 17 h 15 à 18 h 30. Informations au 06 88 79 31 84..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association de l’abbatiale d’Airvault will present the book on the abbey church it produced a few years ago, as well as the CD recorded at the abbey by the Vox Cantoris ensemble. This CD features the Airvault cylinder organ. Free admission Saturday and Sunday, 5.15 pm to 6.30 pm. Information on 06 88 79 31 84.

La Asociación de la iglesia abacial de Airvault presentará el libro sobre la iglesia abacial que editó hace unos años, así como el CD grabado en la iglesia abacial por el conjunto Vox Cantoris. El CD presenta el órgano de cilindros de Airvault. Entrada gratuita el sábado y el domingo de 17h15 a 18h30. Información en el 06 88 79 31 84.

Die Association de l’ abbatiale d’ Airvault wird Ihnen das Buch über die Abteikirche vorstellen, das sie vor einigen Jahren erstellt hat, sowie die CD, die in der Abteikirche von dem Ensemble Vox Cantoris aufgenommen wurde. Auf dieser CD ist auch die Zylinderorgel von Airvault zu hören. Freier Zugang Samstag und Sonntag von 17:15 bis 18:30 Uhr. Informationen unter 06 88 79 31 84.

