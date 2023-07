Les Nuits d’Aldéarde Airvault, 12 août 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le 4, 5, 11 et 12 août 2023, venez retrouver le passé lors d’une promenade historique de 1 h 15 durant laquelle se déroulera trois spectacles devant les monuments emblématiques d’Airvault. L’équipe des Nuits d’Aldéarde vous attend dès 20 h 30 à la Place du 14 Juillet à Airvault, pour une buvette. Début du spectacle à 21 h 30 à la Place du 14 Juillet à Airvault. Participation libre pour le spectacle. Pour plus de renseignements, contactez-l’association par mail : lanuitdaldearde23airvault@gmail.com / par téléphone : 07 68 06 40 79..

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On August 4, 5, 11 and 12, 2023, come back to the past during a 1 h 15 historical walk, featuring three shows in front of Airvault?s emblematic monuments. The Nuits d?Aldéarde team awaits you at 8:30 p.m. at the Place du 14 Juillet in Airvault, for a refreshment bar. Show starts at 9:30 pm at Place du 14 Juillet, Airvault. Free admission to the show. For further information, contact the association by e-mail: lanuitdaldearde23airvault@gmail.com / by telephone: 07 68 06 40 79.

Los días 4, 5, 11 y 12 de agosto de 2023, venga y retroceda en el tiempo en un paseo histórico de 1 hora y 15 minutos, durante el cual tendrán lugar tres espectáculos frente a los monumentos emblemáticos de Airvault. El equipo de Nuits d’Aldéarde le espera a partir de las 20.30 h en la plaza del 14 de julio de Airvault, con un bar de refrescos. El espectáculo comienza a las 21.30 h en la Place du 14 Juillet de Airvault. La participación en el espectáculo es gratuita. Para más información, póngase en contacto con la asociación por correo electrónico: lanuitdaldearde23airvault@gmail.com / por teléfono: 07 68 06 40 79.

Am 4., 5., 11. und 12. August 2023 können Sie auf einem 1 Stunde und 15 Minuten dauernden historischen Spaziergang mit drei Aufführungen vor den symbolträchtigen Denkmälern von Airvault in die Vergangenheit zurückblicken. Das Team der Nuits d’Aldéarde erwartet Sie ab 20:30 Uhr auf dem Place du 14 Juillet in Airvault mit einem Getränkestand. Die Show beginnt um 21:30 Uhr auf dem Place du 14 Juillet in Airvault. Die Teilnahme an der Show ist kostenlos. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verein per E-Mail: lanuitdaldearde23airvault@gmail.com / per Telefon: 07 68 06 40 79.

