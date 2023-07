Animations à l’étang d’Enjouran, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault, 2 août 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Découverte nature, en canoë, à l’étang d’Enjouran (Tessonnière), à Airvault, avec un animateur de Détours dans l’eau : « La Biodiversité autour de l’étang ». Nombre de places limité, pour le canoë / réservations obligatoires / 8 ans minimum / savoir nager. Tarifs : 2 € par participant. Balades en poneys pour les enfants à partir de 3 ans, gratuit. En partenariat avec Détours dans l’eau, la mairie d’Airvault, l’association de pêche, les Chevauchées du Thouet, les écuries Steven Brunet. Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo : randonnées commentées, balades canoë, visite sensorielle… La programmation est disponible dans les images..

Nature discovery canoe trip to Etang d’Enjouran (Tessonnière), Airvault, with a Détours dans l?eau guide: « Biodiversity around the pond ». Limited number of places for canoeing / reservations essential / minimum age 8 / ability to swim. Price: 2? per participant. Pony rides for children aged 3 and over, free. In partnership with Détours dans l?eau, Airvault town council, the fishing association, Chevauchées du Thouet, Steven Brunet stables. Every Wednesday, the Airvaudais-Val du Thouet Tourist Office offers a local activity to enjoy with friends, family or solo: guided walks, canoe trips, sensory tours… The program is available in the images.

Descubrimiento de la naturaleza, en canoa, en el Etang d’Enjouran (Tessonnière), en Airvault, con un guía de Détours dans l’eau: « Biodiversidad en torno al estanque ». Plazas limitadas para el piragüismo / imprescindible reservar / edad mínima 8 años / saber nadar. Precio: 2 euros por participante. Paseos en poni para niños a partir de 3 años, gratuitos. En colaboración con Détours dans l’eau, el ayuntamiento de Airvault, la asociación de pesca, Chevauchées du Thouet y los establos Steven Brunet. Todos los miércoles, la Oficina de Turismo de Airvaudais-Val du Thouet propone una actividad local para disfrutar con amigos, en familia o en solitario: paseos guiados, excursiones en canoa, visitas sensoriales, etc. El programa está disponible en las imágenes.

Naturentdeckung im Kanu am Etang d’Enjouran (Tessonnière) in Airvault mit einem Betreuer von Détours dans l’eau: « La Biodiversité autour de l’étang » (Die biologische Vielfalt rund um den Teich). Begrenzte Anzahl an Plätzen, für das Kanu / Reservierungen erforderlich / Mindestalter 8 Jahre / Schwimmen können. Preis: 2 ? pro Teilnehmer. Ponyreiten für Kinder ab 3 Jahren, kostenlos. In Partnerschaft mit Détours dans l’eau, dem Rathaus von Airvault, dem Angelverein, den Chevauchées du Thouet, den Pferdeställen Steven Brunet. Jeden Mittwoch bietet das Fremdenverkehrsamt Airvaudais-Val du Thouet eine Veranstaltung in der Gegend an, die Sie mit Freunden, der Familie oder allein unternehmen können: kommentierte Wanderungen, Kanufahrten, Sinnesbesichtigungen… Das Programm ist in den Bildern zu sehen.

