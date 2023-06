Visite du Logis de Barroux Airvault, 24 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

En visitant le logis de Barroux, vous pouvez admirer la cour d’honneur avec sa chapelle, son colombier, sa cuisine médiévale, le jardin et son four à pain. Le logis de Barroux est la synthèse de tous les logis de la région sur le plan architectural (système de défense, cour d’honneur fermée avec maison noble, chapelle, colombier, écurie…). Son histoire est étroitement liée à notre région : guerre de religions, guerre de Vendée… dont il garde encore des traces. Visites possibles du 1er au 7 juillet, de 12h à 18h. En arrivant au Logis, il faut appuyer sur la sonnette blanche et faire sonner la cloche. Le circuit est à 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. En 2023, le site ouvre de 12h à 18h du 1er au 7 juillet, du 24 au 31 juillet, du 1er au 7 août, 21 au 31 août et du 11 au 17 septembre..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-31 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A visit to the logis de Barroux includes the main courtyard with its chapel, dovecote, medieval kitchen, garden and bread oven. The logis de Barroux is an architectural synthesis of all the logis in the region (defense system, enclosed courtyard of honor with noble house, chapel, dovecote, stables…). Its history is closely linked to that of our region: the Wars of Religion and the Vendée War, traces of which can still be seen today. Visits possible from July 1 to 7, from 12pm to 6pm. When you arrive at the Logis, press the white bell and ring the bell. The tour costs 5? and is free for children under 10. In 2023, the site opens from 12 to 6pm from July 1 to 7, July 24 to 31, August 1 to 7, August 21 to 31 and September 11 to 17.

La visita al Logis de Barroux incluye el patio principal con su capilla, palomar, cocina medieval, jardín y horno de pan. El logis de Barroux es una síntesis arquitectónica de todos los logis de la región (sistema de defensa, patio principal cerrado con casa noble, capilla, palomar, establos, etc.). Su historia está estrechamente ligada a la de nuestra región: las Guerras de Religión y la Guerra de Vendée, de las que aún hoy se conservan vestigios. Las visitas están disponibles del 1 al 7 de julio, de 12:00 a 18:00 horas. Al llegar al Logis, pulse el timbre blanco y toque la campana. La visita cuesta 5? y es gratuita para los menores de 10 años. En 2023, el recinto estará abierto de 12.00 a 18.00 h del 1 al 7 de julio, del 24 al 31 de julio, del 1 al 7 de agosto, del 21 al 31 de agosto y del 11 al 17 de septiembre.

Bei einem Besuch des Logis de Barroux können Sie den Ehrenhof mit seiner Kapelle, dem Taubenschlag, der mittelalterlichen Küche, dem Garten und dem Brotbackofen bewundern. Das Logis de Barroux ist architektonisch eine Synthese aus allen Logis der Region (Verteidigungssystem, geschlossener Ehrenhof mit Adelshaus, Kapelle, Taubenschlag, Stall…). Seine Geschichte ist eng mit unserer Region verknüpft: Religionskriege, Vendée-Krieg…, deren Spuren er noch immer bewahrt. Besichtigungen sind vom 1. bis 7. Juli von 12 bis 18 Uhr möglich. Wenn Sie am Logis ankommen, müssen Sie auf die weiße Klingel drücken und die Glocke läuten. Der Rundgang kostet 5 ?, für Kinder unter 10 Jahren ist er kostenlos. Im Jahr 2023 öffnet die Anlage vom 1. bis 7. Juli, vom 24. bis 31. Juli, vom 1. bis 7. August, vom 21. bis 31. August und vom 11. bis 17. September von 12 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet