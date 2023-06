Festivités diverses Airvault, 14 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Grande fête conviviale toute la journée à la prairie de Soulièvres à Airvault. L’après-midi sera ludique pour les petits comme pour les grands : structures gonflables, pêche à la ligne et jeux seront disponibles. Puis la musique prendra le relais avec les deux concerts du Festival Musiques et Danses du Monde. Programme de midi à minuit..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



All-day party at the Soulièvres meadow in Airvault. The afternoon will be fun for young and old alike, with inflatables, angling and games. Then it’s on to music, with two concerts from the Festival Musiques et Danses du Monde. Program from midday to midnight.

Una fiesta que durará todo el día en el prado de Soulièvres, en Airvault. La tarde será divertida para grandes y pequeños, con estructuras hinchables, pesca con caña y juegos. A continuación, la música tomará el relevo con dos conciertos del Festival Musiques et Danses du Monde. Programa del mediodía a medianoche.

Den ganzen Tag über findet auf der Wiese von Soulièvres in Airvault ein großes, geselliges Fest statt. Der Nachmittag wird für Groß und Klein verspielt: Hüpfburgen, Angeln und Spiele stehen zur Verfügung. Danach übernimmt die Musik mit zwei Konzerten des Festivals Musiques et Danses du Monde die Regie. Programm von 12 Uhr mittags bis Mitternacht.

