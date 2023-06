Concerts avec Jeronymus & Brigade du Kif, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault, 14 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Jeronÿmus : subtile mélange entre Folk-Rock, Delta Blues et diverses influences de musique traditionnels d’Afrique, Jeronÿmus s’accompagne de Leila, son bouzouki irlandais et de percussions. Cet homme orchestre use d’une voix puissante et versatile pour distiller mélodies envoûtantes et textes mystiques. Jonglant entre des morceaux mélancoliques et d’autre plus dynamiques, il vous invite au voyage dans d’autres contrées. En deuxième partie, Brigade du kif : groupe narbonnais aux influences métissés rock, ska reggae, punk, chansons française, la brigade du Kif débarque pour vous présenter leur musique. Avec pour leitmotivs l’énergie, le partage avec le public, chaque concert se veut comme une petite fête aux accents du sud. Le groupe est né, il y a à peine trois ans, d’une rencontre entre le batteur de Manu Chao, David Bourguignon, et le cheminot-musicien narbonnais Mika Rif..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Jeronÿmus: a subtle blend of Folk-Rock, Delta Blues and various influences from traditional African music, Jeronÿmus is accompanied by Leila, his Irish bouzouki, and percussion. This one-man band uses a powerful, versatile voice to distill bewitching melodies and mystical lyrics. Juggling between melancholy tunes and more dynamic ones, he invites you to travel to other lands. In the second half, Brigade du Kif: a group from Narbonne with influences ranging from rock and ska to reggae, punk and French chanson, Brigade du Kif present their music. Their leitmotivs are energy and sharing with the audience, and each concert is like a little party with a southern accent. The group was born just three years ago from a meeting between Manu Chao drummer David Bourguignon and Narbonne railway worker and musician Mika Rif.

Jeronÿmus: una sutil mezcla de Folk-Rock, Delta Blues y diversas influencias de la música tradicional africana, Jeronÿmus está acompañado por Leila, su bouzouki irlandés, y percusión. Este one-man band utiliza una voz potente y versátil para destilar melodías hechizantes y letras místicas. Haciendo malabarismos entre melodías melancólicas y otras más dinámicas, invita a viajar a otras tierras. En la segunda parte, Brigade du Kif: grupo de Narbona con una mezcla de rock, ska, reggae, punk e influencias de la chanson francesa, los Brigade du Kif vienen a presentar su música. Sus leitmotiv son la energía y el compartir con el público, y cada concierto es como una pequeña fiesta con sabor sureño. El grupo se formó hace sólo tres años, cuando el batería de Manu Chao, David Bourguignon, conoció al ferroviario y músico Mika Rif, de Narbona.

Jeronÿmus: Eine subtile Mischung aus Folk-Rock, Delta Blues und verschiedenen Einflüssen traditioneller afrikanischer Musik. Jeronÿmus wird von Leila, seiner irischen Bouzouki, und Perkussion begleitet. Der Orchestermann nutzt seine kraftvolle und wandlungsfähige Stimme, um fesselnde Melodien und mystische Texte zu verbreiten. Er jongliert zwischen melancholischen und dynamischen Stücken und lädt Sie zu einer Reise in andere Länder ein. Brigade du kif: Eine Gruppe aus Narbonne mit Einflüssen aus Rock, Ska, Reggae, Punk und französischem Chanson. Die Brigade du Kif kommt, um Ihnen ihre Musik vorzustellen. Ihre Leitmotive sind Energie und das Teilen mit dem Publikum. Jedes Konzert ist ein kleines Fest mit südländischem Flair. Die Band entstand vor knapp drei Jahren aus einer Begegnung zwischen dem Schlagzeuger von Manu Chao, David Bourguignon, und dem Eisenbahner und Musiker Mika Rif aus Narbonne.

Mise à jour le 2023-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet