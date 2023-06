Concert avec Lavach’, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault, 12 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Avec leur dernier album, c’est un retour aux sources pour Lavach’ qui tient son nom du pain traditionnel arménien. Sévane la chanteuse a eu à coeur de se plonger dans ses racines et de les chanter. Chansons d’amour, de fête et d’exil, Lavach’ donne un souffle nouveau à ces chansons traditionnelles teintées de sonorité électriques et électroniques. Buvette et restauration sur place. Accès gratuit. Profitez des 5 jours de festivités en Airvaudais-Val du Thouet, du 10 au 14 juillet. Chaque concert se déroule à partir de 19 h, en extérieur, à la Prairie de Soulièvres, à Airvault (repli dans la salle en cas de pluie), dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Their latest album marks a return to their roots for Lavach’, which takes its name from traditional Armenian bread. Sévane, the singer, was keen to delve into her roots and sing about them. Songs of love, celebration and exile, Lavach’ breathes new life into these traditional songs, tinged with electric and electronic sounds. Refreshments and food on site. Free admission. Enjoy 5 days of festivities in Airvaudais-Val du Thouet, from July 10 to 14. Each concert takes place from 7 pm, outdoors, at the Prairie de Soulièvres, in Airvault (in the hall in case of rain), as part of the Musiques et Danses du Monde festival.

Su último álbum marca un regreso a sus raíces con Lavach’, que toma su nombre del pan tradicional armenio. La cantante, Sévane, quiso ahondar en sus raíces y cantar sobre ellas. Canciones de amor, celebración y exilio, Lavach’ insufla nueva vida a estas canciones tradicionales, matizadas con sonidos eléctricos y electrónicos. Refrescos y comida in situ. Entrada gratuita. Disfrute de 5 días de fiesta en el Airvaudais-Val du Thouet, del 10 al 14 de julio. Cada concierto tiene lugar a partir de las 19:00 h, al aire libre, en la Pradera de Soulièvres, en Airvault (la sala de conciertos puede utilizarse en caso de lluvia), en el marco del festival Musiques et Danses du Monde.

Mit ihrem letzten Album kehren Lavach’, die ihren Namen vom traditionellen armenischen Brot haben, zu ihren Wurzeln zurück. Der Sängerin Sévane lag es am Herzen, in ihre Wurzeln einzutauchen und sie zu besingen. Lieder von Liebe, Fest und Exil, Lavach’ haucht diesen traditionellen Liedern, die mit elektrischen und elektronischen Klängen gefärbt sind, neues Leben ein. Getränke und Speisen vor Ort. Der Eintritt ist frei. Genießen Sie die fünftägigen Feierlichkeiten in Airvaudais-Val du Thouet vom 10. bis 14. Juli. Jedes Konzert findet ab 19 Uhr im Freien auf der Prairie de Soulièvres in Airvault statt (Ausweichen in den Saal bei Regen), im Rahmen des Festivals Musiques et Danses du Monde.

