« Cocooning entre femmes », les ateliers yoga d’Est-Ailes, 23 juin 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Est-Ailes propose de nombreux ateliers de yoga : des ateliers enfants, des ateliers cocooning entre femmes, des ateliers parent/enfant et du yoga à thème. Le vendredi 23 juin, un atelier cocooning entre femmes, est proposé de 20 h 30 à 23 h. Informations et inscriptions : 06 37 02 65 09. Tarif : 25 € la soirée..

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Est-Ailes offers many yoga workshops: children’s workshops, women’s cocooning workshops, parent/child workshops and themed yoga. On Friday, June 23, a cocooning workshop between women is proposed from 8:30 pm to 11 pm. Information and registration: 06 37 02 65 09. Price: 25 ? per evening.

Est-Ailes ofrece numerosos talleres de yoga: talleres para niños, talleres de cocooning para mujeres, talleres para padres e hijos y yoga temático. El viernes 23 de junio se propone un taller de cocooning femenino de 20.30 a 23.00 horas. Información e inscripciones: 06 37 02 65 09. Precio: 25€ por velada.

Est-Ailes bietet zahlreiche Yoga-Workshops an: Kinder-Workshops, Cocooning-Workshops für Frauen, Eltern-Kind-Workshops und Themen-Yoga. Am Freitag, den 23. Juni, wird von 20:30 bis 23:00 Uhr ein Cocooning-Workshop unter Frauen angeboten. Informationen und Anmeldungen: 06 37 02 65 09. Preis: 25 ? pro Abend.

