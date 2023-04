Cinéma chez Nous : « Sur les chemins noirs » Route de Soulievres, 2 mai 2023, Airvault.

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi 2 mai : « Sur les chemins noirs », un film de Denis Imbert

avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey… SYNOPSIS : un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 . .

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every second Tuesday, the Socio Cultural Center proposes the diffusion of a film in the village hall of Soulièvres. Tuesday, May 2: « Sur les chemins noirs », a film by Denis Imbert

with Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey… SYNOPSIS: One drunken night, Pierre, a writer and explorer, falls from several floors. This accident plunges him into a deep coma. On his hospital bed, back to life, he makes a promise to himself to cross France on foot from the Mercantour to the Cotentin. A unique and timeless journey to meet the hyper-rurality, the beauty of France and the rebirth of oneself.

Cada dos martes, el Centro Sociocultural propone proyectar una película en la sala de fiestas de Soulièvres. Martes 2 de mayo: « Sur les chemins noirs », una película de Denis Imbert

con Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey… SINOPSIS: Una noche de borrachera, Pierre, escritor y explorador, cae desde varios pisos. Este accidente le sume en un coma profundo. En la cama del hospital, de vuelta a la vida, se hace la promesa de cruzar Francia a pie desde el Mercantour hasta el Cotentin. Un viaje único e intemporal a la hiperruralidad, la belleza de Francia y el renacimiento de uno mismo.

Jeden zweiten Dienstag bietet das Centre Socio Culturel die Ausstrahlung eines Films im Festsaal von Soulièvres an. Am Dienstag, den 2. Mai: « Sur les chemins noirs », ein Film von Denis Imbert

mit Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey… SYNOPSIS: In einer betrunkenen Nacht stürzt der Schriftsteller und Forscher Pierre mehrere Stockwerke in die Tiefe. Nach dem Unfall fällt er in ein tiefes Koma. Auf seinem Krankenbett, wieder ins Leben zurückgekehrt, verspricht er sich, Frankreich zu Fuß vom Mercantour bis zum Cotentin zu durchqueren. Eine einzigartige und zeitlose Reise, auf der er die ländlichen Regionen, die Schönheit Frankreichs und die Wiedergeburt des Selbst kennenlernt.

