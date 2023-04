Troc aux plantes 1, place des jardins, 22 avril 2023, Airvault.

La médiathèque Airvaudais Val du Thouet organise un troc aux plantes le samedi 22 avril.

Venez échanger des végétaux, discuter entre jardiniers, glaner de précieux conseils jardinage.

A partir de 10h, à la médiathèque, en accès libre et gratuit..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Airvaudais Val du Thouet media library is organizing a plant swap on Saturday April 22.

Come to exchange plants, discuss between gardeners, glean precious gardening advice.

From 10 am, at the media library, free access.

La mediateca Airvaudais Val du Thouet organiza un intercambio de plantas el sábado 22 de abril.

Venga a intercambiar plantas, charlar con otros jardineros y obtener valiosos consejos de jardinería.

A partir de las 10 h, en la mediateca, acceso libre.

Die Mediathek Airvaudais Val du Thouet organisiert am Samstag, den 22. April einen Pflanzentauschmarkt.

Tauschen Sie Pflanzen, diskutieren Sie mit anderen Gärtnern und holen Sie sich wertvolle Gartentipps.

Ab 10 Uhr in der Mediathek, freier Zugang und kostenlos.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Gâtine