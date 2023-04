Atelier yoga pour les enfants Relais Petite Enfance, 21 avril 2023, Airvault.

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants, accompagnés d’un adulte référent. Ce vendredi 21 avril, un temps parents est proposé avec Est-Ailes, un atelier de yoga au Cébron de 15 h 30 à 17 h. Sur inscription : Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 17:00:00. .

Relais Petite Enfance

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Relais Petite Enfance of the Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet offers workshops all year long for children, accompanied by a referent adult. This Friday, April 21, a parents’ time is proposed with Est-Ailes, a yoga workshop at the Cébron from 3:30 pm to 5 pm. On registration : Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

El Relais Petite Enfance del Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propone durante todo el año talleres para niños, acompañados de un adulto referente. Este viernes 21 de abril, se propone un tiempo para padres con Est-Ailes, un taller de yoga en Le Cébron de 15.30 a 17.00 h. Para inscribirse: Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

Das Relais Petite Enfance des Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet bietet das ganze Jahr über Workshops für Kinder an, die von einer erwachsenen Bezugsperson begleitet werden. Am Freitag, den 21. April, findet von 15:30 bis 17:00 Uhr ein Elternabend mit Est-Ailes, einem Yoga-Workshop im Cébron, statt. Anmeldung erforderlich: Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

Mise à jour le 2023-03-25 par CC Airvaudais Val du Thouet