Ouverture du musée Jacques Guidez, 15 avril 2023, Airvault.

Venez découvrir le musée Jacques Guidez à Airvault, ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, et ce, jusqu’au 30 septembre. Le musée abrite des objets de la vie quotidienne des 19 et 20ème siècles. Découvrez la ville d’Airvault à l’époque médiévale grâce à la réalité virtuelle ! Parcourez le centre historique et découvrez l’abbaye, le cloître et les halles d’Airvault comme au Moyen-Âge, avec votre smartphone et des lunettes de réalité virtuelle* ! Comment faire ? Téléchargez l’application gratuite LegendR sur AppStore et Google Play, munissez vous de lunettes* (en vente 5€ au Musée Jacques Guidez d’Airvault), partez en balade. *Activité réalisable sans lunettes. Possibilité de faire le parcours de 14 h 30 à 18 h 30, du lundi au dimanche, jours fériés, jusqu’au 30 septembre. Lieu de départ au musée Jacques-Guidez. Entrée gratuite..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-23 . .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Jacques Guidez museum in Airvault, open every day from 2:30 to 6:30 pm, until September 30. The museum houses objects of daily life from the 19th and 20th centuries. Discover the city of Airvault in medieval times thanks to virtual reality! Walk through the historical center and discover the abbey, the cloister and the market halls of Airvault as in the Middle Ages, with your smartphone and virtual reality glasses*! How to do it ? Download the free LegendR application on AppStore and Google Play, get your glasses* (on sale for 5? at the Jacques Guidez Museum in Airvault), and go for a walk. *This activity can be done without glasses. Possibility to do the tour from 2:30 pm to 6:30 pm, from Monday to Sunday, holidays, until September 30th. Starting point at the Jacques-Guidez museum. Free entrance.

Venga a descubrir el museo Jacques Guidez de Airvault, abierto todos los días de 14.30 a 18.30 h, hasta el 30 de septiembre. El museo alberga objetos de la vida cotidiana de los siglos XIX y XX. Descubra la ciudad de Airvault en la época medieval gracias a la realidad virtual Recorra el centro histórico y descubra la abadía, el claustro y los mercados de Airvault tal y como eran en la Edad Media, con su smartphone y unas gafas de realidad virtual* ¿Cómo hacerlo? Descargue la aplicación gratuita LegendR en AppStore y Google Play, consiga sus gafas* (a la venta por 5? en el Museo Jacques Guidez de Airvault) y salga a pasear. *Esta actividad se puede hacer sin gafas. Posibilidad de realizar el recorrido de 14.30 a 18.30 h, de lunes a domingo, festivos, hasta el 30 de septiembre. Punto de salida en el museo Jacques-Guidez. Entrada gratuita.

Besuchen Sie das Museum Jacques Guidez in Airvault, das bis zum 30. September täglich von 14:30 bis 18:30 Uhr geöffnet ist. Das Museum beherbergt Gegenstände des täglichen Lebens aus dem 19. und 20. Entdecken Sie die Stadt Airvault im Mittelalter mithilfe der virtuellen Realität! Durchstreifen Sie das historische Zentrum und entdecken Sie die Abtei, den Kreuzgang und die Markthallen von Airvault wie im Mittelalter – mit Ihrem Smartphone und einer Virtual-Reality-Brille*! Wie können Sie das tun? Laden Sie die kostenlose App LegendR von AppStore und Google Play herunter, setzen Sie eine Brille* auf (erhältlich für 5 Euro im Musée Jacques Guidez in Airvault) und begeben Sie sich auf einen Spaziergang. *Die Aktivität kann ohne Brille durchgeführt werden. Der Rundgang kann bis zum 30. September von 14:30 bis 18:30 Uhr, montags bis sonntags und an Feiertagen durchgeführt werden. Startpunkt ist das Museum Jacques-Guidez. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-03-25 par CC Airvaudais Val du Thouet