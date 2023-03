Atelier soin, yoga, 28 avril 2023, Airvault .

Atelier soin, yoga

Airvault 79600

2023-04-28 20:30:00 – 2023-04-28 23:00:00

Airvault

79600

.

De nombreux ateliers sont proposés ; des ateliers enfants, des ateliers femmes, des ateliers parent/enfant et du yoga. « Schémas répétitifs, bloquages ? Impressions d’être dans une impasse ? Et si c’était une mémoire de votre passé, une mémoire familiale, … qui demandait à être transmutée ? Lors de l’atelier-soin du vendredi 28 avril, je vous partagerai mes outils pour alchimiser vos blocages en croissance personnelle. Je suis à votre disposition pour toute question et information complémentaire. Les réservations se font soit en MP soit par téléphone. »

De nombreux ateliers sont proposés ; des ateliers enfants, des ateliers femmes, des ateliers parent/enfant et du yoga. « Schémas répétitifs, bloquages ? Impressions d’être dans une impasse ? Et si c’était une mémoire de votre passé, une mémoire familiale, … qui demandait à être transmutée ? Lors de l’atelier-soin du vendredi 28 avril, je vous partagerai mes outils pour alchimiser vos blocages en croissance personnelle. Je suis à votre disposition pour toute question et information complémentaire. Les réservations se font soit en MP soit par téléphone. »

+33 6 37 02 65 09

OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2023-03-25 par