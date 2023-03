Cinéma chez Nous : « Les choses simples » », 4 avril 2023, Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault.

Cinéma chez Nous : « Les choses simples » »

Route de Soulievres Airvault 79600

2023-04-04 – 2023-04-04

Airvault

79600

Airvault .

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi 4 avril, « Les choses simples » sera diffusé à 20 h 30, un film d’Eric Besnard, avec : Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain… Résumé : Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

Airvault

