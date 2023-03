Concert Ô Lake Airvault Airvault Catégories d’Évènement: 79600

79600 Airvault . La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous invite samedi 25 mars, à partir de 16 h, pour un concert… au casque !

Installés confortablement, le musicien d’O Lake vous fera profiter de la musique au piano et à la machine ! Animation ouverte à tout public, sur réservation au 05 49 63 27 41. La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous invite samedi 25 mars, à partir de 16 h, pour un concert… au casque !

