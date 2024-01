Don du sang Airvault, lundi 11 mars 2024.

Don du sang Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 16:00:00

fin : 2024-03-11 19:00:00

Don de sang à la salle des fêtes de Soulièvres (Airvault), de 16 h à 19 h ne pas venir à jeûn, être âgé de plus de 18 ans et se munir d’une pièce d’identité avec photographie. La prise de rendez-vous est obligatoire sur https://dondesang.efs.sante.fr/. Retrouvez les dates des dons de sang dans le département des Deux-Sèvres dans les images.

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Don du sang Airvault a été mis à jour le 2024-01-19 par CC Airvaudais Val du Thouet