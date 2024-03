Airspace World 2024 Palexpo Exhibition Centre Le Grand-Saconnex, mardi 19 mars 2024.

Airspace World 2024 Palexpo Exhibition Centre Le Grand-Saconnex 19 – 21 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-19 09:00

Fin : 2024-03-21 18:00

Airspace World 2024 19 – 21 mars 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/airspace-world-2024-961

En tant que membre de l’équipe « L’Europe pour l’aviation », nous sommes ravis de nous joindre à l’ensemble de la communauté aéronautique à l’occasion d’Airspace World à Genève. Pendant trois jours, nous présenterons, avec nos partenaires, la manière dont nous travaillons ensemble pour faire avancer la modernisation, la sécurité et la durabilité de l’aviation européenne.

Sur le stand « Europe for Aviation » (#H22), nous organiserons des démonstrations et des expositions sur les derniers développements en matière d’aviation, notamment notre projet de transformation numérique iNM, les outils avancés d’aide à la décision pour les contrôleurs aériens, nos données et recherches sur les traînées de condensation, les nouveaux principes de conception de l’espace aérien, nos activités liées aux drones, les outils de réduction des retards pour les acteurs opérationnels, et bien d’autres choses encore.

Le 19 mars, à 12h00, participez à la cérémonie officielle d’ouverture du stand, qui sera suivie d’une réception.

Palexpo Exhibition Centre 30 Rte François-Peyrot 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218