Airs purs – Inscrivez-vous pour un projet de chant choral en milieu scolaire Le grand mélange, 6 septembre 2021

Avec aujourd’hui la perspective de surmonter la pandémie, le monde va retrouver l’une de ses priorités essentielles : prendre soin de la planète, de nos modes de vie et des questions environnementales. Or l’art et les pratiques artistiques ne sont jamais coupés des sociétés et des territoires dans lesquels ils se développent. C’est pourquoi notre association s’engage avec le projet de chant choral « Airs purs » qui a pour sujets la nature et l’écologie. Les réalisations concrètes que nous proposons à partir de la rentrée de septembre 2021 sont de plusieurs ordres : • A l’école maternelle et primaire, des ateliers hebdomadaires de chant choral sur des comptines, des chansons et des créations spécifiques commanditées par notre association. Les textes étant collectivement choisis par les enseignants et les compositeurs. Ils peuvent également être le résultat d’un travail de création et d’écriture des enfants. • Au collège la réalisation de projets sur plusieurs répertoires : o Des pièces du répertoire, notamment de la Renaissance (magnifique répertoire choral techniquement abordable par des collégiens). o Des créations : textes écrits en classe ou commandités, compositions originales réalisées par des compositeurs professionnels. • Dans les lycées et lycées professionnels, des créations « d’Ecopéra », formes s’apparentant au théâtre musical sur des textes écrits par les lycéens et mis en musique par des compositeurs. Dès aujourd’hui, nous sommes désireux de réfléchir et de concevoir de beaux projets dont la réalisation commencera à la rentrée de septembre 2021. N’hésitez pas à nous contacter à [alicia.arsac.lgm@gmail.com](mailto:alicia.arsac.lgm@gmail.com) afin d’échanger davantage sur ce projet et vous inscrire si vous le souhaitez !

Le grand mélange 55 rue montmartre 75002 Paris



