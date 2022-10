Airs principaux de la Traviata de Verdi Aix-en-Provence, 5 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Airs principaux de la Traviata de Verdi

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture – Amphithéâtre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne

2022-11-05 16:30:00 16:30:00 – 2022-11-05 18:00:00 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

EUR 20 20 À Paris, au milieu du XIX ème siècle, Alfredo Germont, fils aîné d’une famille bourgeoise, tombe éperdument amoureux de Violetta Valery ; une « demi mondaine » bien connue dans le Tout Paris. Le père d’Alfredo,

au nom des conventions sociales et de l’honneur de la famille, parviendra à mettre un terme à cette idylle.

De plus Violetta est atteinte de la tuberculose, et c’est ainsi que se terminera le drame.



Sophie Chabert étudie le chant lyrique à la Haute École de Musique de Lausanne, où elle obtient un master en interprétation. Elle chante actuellement à titre professionnel en tant que soliste, ou dans des ensembles, un répertoire très varié allant de la musique ancienne à la création contemporaine.



Matias Miceli est un jeune ténor argentin, qui s’ est formé au chant en Argentine, en Suisse puis en France. Musicien multi – instrumentaliste et multi culturel, il a une vaste expérience du chant et de la musique, par son double cursus en musique ancienne et en chant lyrique.

Airs principaux de l’opéra de Verdi en version concertante. Tous les grands airs de la Traviata chantés par les trois personnages principaux, reliés entre eux et expliqués par le narrateur.

+33 6 62 26 01 85

