Airs, fables et brunettes Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Airs, fables et brunettes Musée de l’Hospice Comtesse, 18 mars 2022, Lille. Airs, fables et brunettes

Musée de l’Hospice Comtesse, le vendredi 18 mars à 19:00

### **Vendredi 18 mars à 19h** Les élèves du conservatoire de Lille ont profité de l’intervention du musicien Aurélien Delage autour de la musique française du XVIIème siècle, et de l’artiste musicienne et comédienne Nicole Rouillé autour du théâtre et de la déclamation à la même époque. Ils vous proposent une restitution de leur travail au Musée de l’Hospice Comtesse le 18 mars prochain, lors de laquelle vous pourrez découvrir un programme musical unique, ponctué de déclamations de fables de La Fontaine. **INFORMATIONS PRATIQUES** Vendredi 18 mars 2022 – A partir du 19h Entrée gratuite, sur réservation : [https://conservatoire.lille.fr/airs-fables-et-brunettes](https://conservatoire.lille.fr/airs-fables-et-brunettes)

Entrée gratuite, sur réservation

Une soirée au Musée de l’Hospice Comtesse placée sous le signe du “Grand siècle” Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée de l'Hospice Comtesse Adresse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Ville Lille lieuville Musée de l'Hospice Comtesse Lille Departement Nord

Musée de l'Hospice Comtesse Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Airs, fables et brunettes Musée de l’Hospice Comtesse 2022-03-18 was last modified: by Airs, fables et brunettes Musée de l’Hospice Comtesse Musée de l'Hospice Comtesse 18 mars 2022 lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille

Lille Nord