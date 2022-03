Airs d’Opéra – Orchestre d’Harmonie de Vichy Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Airs d’Opéra – Orchestre d’Harmonie de Vichy Vichy, 3 avril 2022, Vichy. Airs d’Opéra – Orchestre d’Harmonie de Vichy place Aletti Opéra de Vichy Vichy

2022-04-03 – 2022-04-03 place Aletti Opéra de Vichy

Vichy Allier EUR 10 10 L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vichy accueille pour la deuxième fois la chanteuse lyrique Ainhoa Zuazua Rubira pour un programme d’airs d’opéras des compositeurs italiens Bellini, Puccini, Rossini, Verdi, et du compositeur français Bizet. place Aletti Opéra de Vichy Vichy

dernière mise à jour : 2021-09-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse place Aletti Opéra de Vichy Ville Vichy lieuville place Aletti Opéra de Vichy Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Airs d’Opéra – Orchestre d’Harmonie de Vichy Vichy 2022-04-03 was last modified: by Airs d’Opéra – Orchestre d’Harmonie de Vichy Vichy Vichy 3 avril 2022 Allier vichy

Vichy Allier