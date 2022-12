Airs d’Opéra et Chants traditionnels Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Airs d’Opéra et Chants traditionnels Istres, 14 janvier 2023, Istres . Airs d’Opéra et Chants traditionnels Centre ancien Eglise Notre Dame de Beauvoir Place de l’église Istres Bouches-du-Rhône Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien

2023-01-14 18:00:00 – 2023-01-14

Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien

Istres

Bouches-du-Rhône Avec Dmytro Voronov (Baryton) de l’Académie Nationale d’Ukraine,

Christophe Druminy (au piano) Concert au profit de l’Ukraine +33 4 42 81 76 00 Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Place de l'église Adresse Istres Bouches-du-Rhône Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Ville Istres lieuville Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Place de l'église Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Airs d’Opéra et Chants traditionnels Istres 2023-01-14 was last modified: by Airs d’Opéra et Chants traditionnels Istres Istres Place de l'église 14 janvier 2023 Bouches-du-Rhône Centre ancien Eglise Notre Dame de Beauvoir Place de l'église Istres Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône