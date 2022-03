Airs de charme 1900 Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

Airs de charme 1900 Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes

2022-05-14

Pesmes Haute-Saône Pesmes Haute-Saône Pour un soir, Rachel se produit dans notre théâtre qui prendra pour l’occasion des allures de cabaret.

forgespesmes@gmail.com +33 9 62 68 60 59 http://www.forgespesmes.com/

Cette soprano vous offrira dans une ambiance chaleureuse et intimiste, des grands airs du début du siècle dernier.

