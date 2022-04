Airs de Bach, Haendel et Purcell Aix-en-Provence, 22 mai 2022, Aix-en-Provence.

Airs de Bach, Haendel et Purcell Chapelle des Oblats 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence

2022-05-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-22 Chapelle des Oblats 60 cours Mirabeau

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Avec Gaëlle Vitureau, soprano / Anthony Abel, trompette / Benoît Dumon, contre-ténor et clavecin et l’orchestre baroque de l’Académie Bach Aix, sous la direction de Benoît Dumon, le nouveau directeur artistique de l’Académie Bach Aix.



Pour les compositeurs baroques, la trompette est l’instrument par excellence de la jubilation et des célébrations. J. S. Bach excelle à faire dialoguer la trompette avec les voix comme en témoignent ses 74 cantates avec trompette(s), ses passions et ses messes. Mais ni Haendel, ni Purcell ne sont en reste comme le démontrera ce concert. Le programme culmine avec la cantate BWV 51 de J. S. Bach : Jauchzet Gott in allen Landen (Exaltez Dieu en toutes contrées).

La cantate sera précédée d’airs d’oratorios, cantates et opéras de Bach, Haendel et Purcell :



// Johann Sebastian Bach //

● Agnus Dei de la Messe en si mineur BWV 232 (haute-contre, trompette et orchestre)

// Georg Friedrich Haendel //

● Let the Bright Seraphim (soprano, trompette et orchestre)

● But who maya bide (soprano, trompette et orchestre)

● voci del bronzo guerriero (soprano, trompette et orchestre)

● Eternal source of light divine (soprano, trompette et orchestre)

● dall empia dite (soprano, trompette et orchestre)

● Al lampo dell’armi (contre-ténor et orchestre)

// Henry Purcell //

● Sound the trumpet (soprano, trompette et continuo).

Pour la reprise de ses activités, l’Académie Bach Aix invite le public aixois et provençal à vivre un concert jubilatoire pour soprano, contre-ténor et orchestre baroque en compagnie de J.S. Bach, Haendel et Purcell, à la Chapelle des Oblats

http://www.academie-bach-aix.fr/

