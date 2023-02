AIRNADETTES LE PIRE CONTRE ATTAQUE AGORA, 7 avril 2023, GUILHERAND GRANGES.

AIRNADETTES LE PIRE CONTRE ATTAQUE AGORA. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

La nouvelle comédie rock qui détourne le meilleur de la pop culture Incroyable performance mélangeant lipsync, comédie et danse, ce show unique en son genre vous emmène dans une épopée fantastique au travers d’un mashup de plus de 500 extraits cultes. De l’humour, de l’énergie, du rock n’roll. Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web, tubes interplanétaires, ce que l’industrie culturelle a produit de marquant depuis ces 70 dernières années s’y retrouve mélangé, encastré, compressé et resservi avec humour, anachronisme et poésie.

AGORA GUILHERAND GRANGES 222 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 7500

